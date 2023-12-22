أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الثانوية، عقب اعتماد جداول الامتحانات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الثانوية

تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الثانوية، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الثانوية، فإنّ طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

أولاً: طلاب الصف الأول الثانوي

- السبت 13 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والأحياء.

- الاثنين 15 يناير 2024: مادتي الرياضيات والفلسفة والتفكير العلمي.

- الأربعاء 17 يناير 2024: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء.

- الاثنين 22 يناير 2024: مادتي الفيزياء والجغرافيا.

- الأربعاء 24 يناير 2024: مادتي اللغة الأجنبية الأولي والتاريخ.

ثانياً: طلاب الصف الثاني الثانوي

- الأحد 14 يناير 2024: مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية، ومادة الأحياء للشعبة العلمية ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 16 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين العلمية والأدبية.

- الخميس 18 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العلمية والأدبية، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- الأحد 21 يناير 2024: مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبتين العلمية والأدبية، ومادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادة تطبيقات رياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس للشعبة الأدبية.

ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بكفر الشيخ

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فقد وضعت عدد من الضوابط الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الثانوية، وهي كما يلي:

- تُجري الامتحانات في لجان مٌؤمنة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- على جميع الطلاب والطالبات مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

- جميع المواد السابقة والواردة بالقرار رقم «191» لسنة 2019 مواد نجاح ورسوب.

- يتم إجراء الامتحانات العملية للأنشطة التربوية «المهنية - التربية الرياضية - الحاسب الآلي» قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوعين.

- اختبارات المستوي الرفيع للمدارس الرسمية للغات تُحدد من قبل إدارة التجريبيات.

- مراجعة نسبة «10%» من كل مادة من قبل التوجيه المختص.