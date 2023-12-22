تفاصيل تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير وتخطيط عدة مناطق بالعاصمة، منها كورنيش النيل بالساحل على مساحة 154 فدانا، ومنطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون على مساحة 14 فدانا، ومنطقة كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي على مساحة 1642 فدانا.

منطقة عرب اليسار

وكشف تقرير لمحافظة القاهرة، أن من ضمن خطة التطوير منطقة عرب اليسار بمحيط القلعة وتشمل الآتي:

- إنشاء مبنى فندقي بارتفاع طابقين يضم 82 غرفة على مساحة 4400 متر مربع.

- إنشاء 20 مطعما وكافتيريا على مساحة 45 مترا لكل وحدة.

- إقامة محال لأنشطة مختلفة بإجمالي 16 محلا.

- مراعاة التصميم أن تكون المباني على شكل العمارة الإسلامية، لتتماشى مع القلعة.

- إنشاء شبكة بنية تحتية «صرف صحي وشبكات مياه وري للمسطحات الخضراء وشبكات كهرباء».

- إقامة أماكن انتظار للسيارات.

- زيادة نصيب الفرد من الأشجار والمسطحات الخضراء.

مخطط تطوير السكر والليمون

- تقع على مساحة 17 فدانا.

- إزالة 520 عقارا ونقل السكان المستحقين إلى وحدات سكنية بديلة بمشروع الخيالة.

- دعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية حتى يتمكنوا من مزاولة النشاط الاقتصادي بانتظام.

- تدخل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.