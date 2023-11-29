قيادات «الإسكان» يتفقدون مشروع تطوير سور مجرى العيون

تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، سير العمل بمشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، بمحافظة القاهرة، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، والتي تهدف للارتقاء بمستوى واحدة من أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان بالمتابعة الدورية للمشروعات.

تفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون

ووجه الدكتور عبد الخالق إبراهيم، بضرورة الانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع بجودة عالية، وطبقا للجداول الزمنية المحددة، موضحاً أن المشروع يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحي.