رفع 8 آلاف طن مخلفات وقمامة من شوارع الإسماعيلية خلال أسبوع

قال اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حملات رفع القمامة والمخلفات من شوارع المحافظة خلال الأسبوع الماضي نجحت في رفع أطنان كبيرة من الأحياء في المدينة والمراكز والقرى المختلفة منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي، أن الوحدات المحلية رفعت مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 8 آلاف و380 طنا خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 21 ديسمبر الجاري.

حملات في مراكز الإسماعيلية

وقال البيان أن قرى مركز ومدينة الإسماعيلية، نجحت في رفع 100 طن، في قرية الفردان فيما تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي قدرت بـ 110 أطنان في قرية الحجاز، فيما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 560 طنا.

وفي مدينة المستقبل تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بلغت 310 طن، فيما نجحت قرية الضبعية في رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 140 طن، ورفع 160 طن في قرية عين غصين ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1380 طن من القمامة والمواد الصلبة.

حملات في أحياء الإسماعيلية

وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 1035 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم رفع ما يقرب من 1224 طن من المخلفات بجميع قطاعات حي ثان، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1115 طنا.

تكثيف الحملات في المراكز

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد في رفع إجمالي 1180 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 525 طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها، فيما تم في مركز ومدينة القنطرة غرب رفع مخلفات وقمامة بلغت 695 طنا من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة بلغت 638 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها، فيما تم رفع في مدينة أبوصوير قمامة ومخلفات وصلت إلى 598 طنا من المدينة والقرى وتوابعها.