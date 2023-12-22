«الجمعيات الأهلية»: التحالف الوطني قدم مساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن

قال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف الوطني عمل بعدما أعلن الرئيس السيسي، أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، من خلال 21 جمعية ومؤسسة أهلية وأقاموا ميثاق عمل للتعاون فيما بينهم لخدمة المواطنين الأكثر احتياجًا.

الإنجازات خلال 9 أشهر

وأضاف «عبد القوى» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «خلال فترة 9 شهور من مارس 2022 وحتى يناير 2023، جرى عرض الإنجازات التي تمت في خلال 9 أشهر، وما جرى إنفاقه 12 مليار جنيه، وجرى استهداف 30 مليون مواطن مصري، ومساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن مصري، و5 ملايين مواطن خدمات صحية، فضلًا عن إطلاق سراح عدد كبير من الغارمات، ودعم ومساعدة الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس، ودعم مستشفيات وزارة الصحة بـ 68 مليون جنيه».

وتابع: «جرى إطلاق مبادرة «ازرع»، بزراعة 150 ألف فدان لـ100 ألف مزارع وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتوفير مستلزمات إنتاج زراعي وتقاوى وأسمدة ومبيدات، وصدر قانون 171 لعام 2023 لإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو كيان يضم جمعيات ومؤسسات وشخصيات اعتبارية خاصة أو عامة بعناية رئيس الجمهورية، ويهدف إلى توسيع قيمة التطوع، وإقامة مشروعات خدمية ومشروعات تنموية ومشروعات استثمارية يعود العائد منها إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وأصبح التحالف 24 جمعية أهلية».