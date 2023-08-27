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«الصحرا بتخضر».. مشروعات الاستصلاح تتوسع: سد للفجوة وتحقيق لـ«الأمن الغذائي» وتصدير للخارج

كتب:

 محمد مجدى
10:03 م | الأحد 27 أغسطس 2023
«الصحرا بتخضرّ»

«الصحرا بتخضرّ»

مشروعات طموحة وعملاقة أطلقتها الدولة فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مختلف أنحاء البلاد، بدايةً من مشروع «إحياء توشكى»، والعمل على استصلاح وزراعة الأراضى فى الصحراء الغربية، وسيناء، وأماكن أخرى متعددة على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الدولة العمل على سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائى، والتوسع فى التصدير للخارج عبر المشروعات الجديدة المستصلحة، والتى تعمل خلالها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص الوطنى الجاد، مع إتاحة الفرصة لمختلف الشركات والمستثمرين الراغبين فى تنفيذ تلك المشروعات بالعمل عليها.

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بقلم  محمد مجدى