اختتام دورة تدريبية بصحة الدقهلية حول منظومة ميكنة ألبان الأطفال

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ختام الدورة التدريبية التي نظمتها الصحة بالدقهلية من أجل الكوادر الطبية، داخل معمل تدريب ICDl الخاص بمديرية الصحة، واستفاد منها نحو 90 متدرب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية في بيان أن الدورة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار بتنفيذ المخطط القومى للتحول الرقمى.

تنظيم دورة تدريبية الكوادر الطبية بالدقهلية

وأكد أنه جري تنظيم الدورة بالتنسيق بين مركز المعلومات وادارة رعاية الأمومة والطفولة دورة تدريبية على منظومة ميكنة البان الأطفال، وشارك بالدورة نحو 90 متدربا من بينهم 36 طبيبا من الادارات و36 صيدليا مشاركا فى برنامج ميكنه البان الأطفال المدعمه، وفريق إدارة رعاية الأمومة والطفولة ومركز المعلومات.

وأصاف أنه استفاد منها بالتعرف علي منظومة ميكنة الألبان الخاصة بالأطفال من أجل تطوير الكوادر الطبية المتواجدة في ذلك المجال، و قام بالتدريب مدير مركز المعلومات الاستاذة رانيا عبد العال ومن مركز معلومات الوزارة الدكتورة لبنى المليجي وبحضور الدكتورة ايمان سلامة مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة.