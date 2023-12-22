رجل يسرق 6 ملايين دولار أمريكي من بنك في اليابان بطريقة ذكية.. ماذا فعل؟

تشتهر اليابان بالتطور التقني المدهش في كل المجالات، وتتميز حتى في تقاليدها العريقة، لدرجة أنّ البعض أطلق عليها «كوكب اليابان»؛ نظرًا لاختلافها في كل شيء حتى السرقة، ففي واقعة فريدة من نوعها تمكن شخص واحد من سرقة 294 مليون ين، ما يعادل حينها 6 ملايين دولار أمريكي، وذلك بالاحتيال والسطو على عربة نقل الأموال بأحد البنوك، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

أغرب سرقة في اليابان

تمّت عملية السرقة في 10 ديسمبر من العام 1968، وفي ذلك اليوم كان هناك 4 حراس من العاملين في بنك نيهون شينتاكو جينكو، الواقع في منطقة كوكوبونجي بطوكيو، ينقلون المبلغ بالسيارة إلى أحد المصانع، بعد نجاح السطو.

كان المبلغ الذي نقله حراس البنك، عبارة عن مكافأة سنوية للعاملين في الشركة، وفي إحدى شوارع مدينة طوكيو قابلت سيارة البنك شخص يرتدي زي الشرطة، وكان يتواجد على دراجة نارية رسمية، وطلب منهم التوقف على الفور، وبالفعل توقف السيارة.

أبلغ حينها الشخص الذي يرتدي زي الشرطة حراس البنك، بأن شرطة طوكيو تلقت بلاغًا بتفجير مجهولين قنبلة في شقة سكنية لمدير البنك، إلى جانب احتمالية وجود قنبلة أيضًا في السيارة الخاصة بنقل الأموال.

طلب الرجل الذي يرتدى زي الشرطة من حراس البنك الابتعاد عن السيارة؛ للتأكد عن وجود قنبلة من عدمه، وبعد ثواني تصاعد دخان أسفل السيارة؛ ليهرب رجال البنك على الفور مبتعدين عن السيارة وتاركين الأموال.

غضب المجتمع الياباني

ونحج الرجل المجهول في سرقة أموال البنك الضخمة، ما أثار غضب المجتمع الياباني آنذاك، وتحوّلت القضية إلى رأي عام، لأنّ اللص يبدو على دراية دقيقة بما يجري في هذا البنك.