نتائج الفرز الأولية بلجنة قسم شرطة الأربعين في السويس.. السيسي 123 ألف صوت

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة السويس نتائج الفرز الأولية في لجنة دائرة قسم الأربعين بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 186 ألفًا 400 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 129 ألفًا و343 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و404 ناخبين.

وجاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين الأربعة كما يلي:

عبدالفتاح السيسي: 123 ألفًا و80 صوتًا

فريد زهران: 4 آلاف صوت

عبدالسند يمامة: 263 صوتا

حازم عمر: 2000 صوت

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت من قبل أن القانون يمنح الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، وشكلتالهيئة غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 ومتابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.