كوريا الشمالية تثير قلق العالم.. مفاعل جديد يدخل الخدمة في بيونج يانج

بينما حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من أن كوريا الشمالية لن تتردد في شن هجوم نووي إذا حاول أي عدو استفزازها بأسلحة نووية بحسب ما قالته وسائل إعلام كورية، رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاعلًا نوويًا جديدًا دخل الخدمة خلال الأيام الماضية، وأكدت هيئة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة، أن فتح المفاعل من شأنه أن يؤدي إلى مصدر إضافي للبلوتونيوم، وهو عنصر يستخدم لصنع الأسلحة النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفاعلًا نوويًا جديدًا في مجمع يونغبيون للأبحاث النووية العلمية دخل الخدمة، بالتزامن مع تهديدات استخدام السلاح النووي ضد أعداء كوريا الشمالية.

مؤشر على بدء تشغيل المفاعل

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، قال بحسب ما نشرته سكاي نيوز، إن عمليات مراقبة المياة المصرفة أظهرت تدفقًا كبيرًا في المياه، وكانت المياه حارة، ما يعطي مؤشرًا واضحًا على بدء تشغيل المفاعل، لكن رغم ذلك، أكد «جروسي» أنه بالنسبة إلى المفاعل النووي، لا نستطيع تأكيد التشغيل من عدمه.

الوكالة الدولية تعتمد على صور الأقمار الاصطناعية

وتعتمد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صور الأقمار الاصطناعية لمراقبة كوريا الشمالية والحركة النووية هناك، وذلك بعد أن تعرضت للطرد عام 2009 من بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، ومنعت من دخول البلاد.

هيئة المراقبة النووية: فتح الموقع من شأنه أن يؤدي إلى مصدر إضافي للبلوتونيوم

وقالت هيئة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة، إن فتح الموقع من شأنه أن يؤدي إلى مصدر إضافي للبلوتونيوم - وهو عنصر يستخدم لصنع الأسلحة النووية.

وذكرت هيئة مراقبة نووية التابعة للأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، أن كوريا الشمالية لوحظت وهي تحرق الوقود من مفاعل المنشأة الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات لإنتاج العنصر المشع، وقال تقرير لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية خلال شهر أكتوبر قبل الماضي، إن هذه الخطوة يمكن أن تكون علامة على أعمال إعادة المعالجة للحصول على البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة.