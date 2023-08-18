«القاهرة الإخبارية»: خروج مفاعل نووي فنلندي عن الخدمة لمشكلات فنية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بخرج المفاعل النووي OL2 عن الخدمة في فنلندا، بسبب مشاكل فنية تتعلق بالتوربينات، بحسب "رويترز".

وقالت شركة TVO المشغلة للمفاعل في فنلندا، اليوم الجمعة، إن مفاعل OL2 النووي الفنلندي أغلق خلال الليل وسيبقى خارج شبكة الكهرباء لفترة غير محددة بسبب مشاكل ناجمة عن زيادة الرطوبة في التوربينات.

وأضافت أنه لم يكن هناك أي تأثير على السلامة النووية.