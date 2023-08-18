رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: خروج مفاعل نووي فنلندي عن الخدمة لمشكلات فنية

كتب:

شريف سليمان
11:13 ص | الجمعة 18 أغسطس 2023
المفاعل النووي الفنلندي

المفاعل النووي الفنلندي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بخرج المفاعل النووي OL2 عن الخدمة في فنلندا، بسبب مشاكل فنية تتعلق بالتوربينات، بحسب "رويترز".

وقالت شركة TVO المشغلة للمفاعل في فنلندا، اليوم الجمعة، إن مفاعل OL2 النووي الفنلندي أغلق خلال الليل وسيبقى خارج شبكة الكهرباء لفترة غير محددة بسبب مشاكل ناجمة عن زيادة الرطوبة في التوربينات.

وأضافت أنه لم يكن هناك أي تأثير على السلامة النووية.

اقرأ المزيد:

فنلندا: كييف تحارب نيابة عن الغرب والمساعدات المقدمة لها ليست صدقة

«محمود عنتر».. بطل من ذوي الهمم يحصد فضية العالم للجودو في فنلندا (فيديو)

«محمود» فقد عينيه في حادث فأصبح بطل جودو.. سافر إلى فنلندا وعاد بالفضية

فنلندا تعتزم طرد 9 موظفين من سفارة روسيا في هلسنكي

«القاهرة الإخبارية»: فنلندا تطرد 9 موظفين في السفارة الروسية

أفضل 10 دول لتأسيس شركة ناشئة عالمياً.. فنلندا تتربع على العرش
بقلم شريف سليمان