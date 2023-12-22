أمين سر «حقوق الإنسان» بالشيوخ: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حكومةً وشعبًا بكامل مؤسساتها، ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم بشكل قاطع، ونفوض القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري.

الموقف المصري يرفض تهجير الفلسطينيين

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان، في ظل القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فأن الموقف المصري واضح منذ البداية في رفض تهجير الفلسطنيين، كما أن مصر لا يملي أحد عليها قراراتها.

تهجير الفلسطينيين من أراضيهم «خط أحمر»

وأوضحت «إسحق»، أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم «خط أحمر» وهو ما يذكره الرئيس السيسي في تصريحاته دائما، قائلة: «مصر ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن وذلك حفاظًا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لمصرنا الحبيبة».

واختتمت «إسحق»، أن الإعلام المعادي للدولة المصرية دائمًا ما يبث الأكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية من أجل تشويه صورتها والاستمرار في محاولات الضغط الفاشلة على الدولة، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية وشعبها العظيم ستظل داعمة ومساندة للأشقاء الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح ورفض تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.