«العرابي»: تهجير الفلسطينيين غير قابل للتنفيذ.. والتصريحات الأمريكية جزء من الأزمة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إن ترحيل الفلسطينيين غير قابل للتنفيذ، في ظل التمسك الكبير من الشعب الفلسطيني الصامد بحقه في الأرض.

تصريحات الإدارة الأمريكية جزء من الأزمة

أضاف «العرابي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصريحات الإدارة الأمريكية جزء من الأزمة، لأنها تقدم الدعم الكامل لتل أبيب في كل المحافل، مضيفًا: «الحسم سيكون على الأرض، من خلال المعركة العسكرية القائمة في غزة».

الولايات المتحدة ترى أن أنها أمام أمر خطير

أشار وزير الخارجية السابق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترى أنها أمام «أمر خطير»، في ظل ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، والدعم الأمريكي غير المسبوق، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحت ضغوط كبيرة، وتبحث عن وقف لإطلاق النار، وربما يكون هذا القرار بيد أمريكا.