أستاذ علوم سياسية: مصر أقنعت المفاوض الأمريكي بخطورة تهجير الفلسطينيين

أشاد أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، بدور مصر في القضية الفلسطينية، قائلا إنّ الدولة المصرية تتبع استراتيجية عملية على الأرض بالتزامن مع تحركها في العالم الخارجي.

وقال سنجر، في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة مجدي في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنّ مصر لعبت دورا كبيرا ومهما في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والمعيشية إلى قطاع غزة، حيث عبر معبر رفح البري، والضغط كذلك لفتح معبر كرم أبو سالم، من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنّ القاهرة تمكنت من إقناع المفاوض الأمريكي والإدارة الأمريكية بأنّ تهجير الفلسطينيين من غزة يعني عدم استقرار المنطقة، مشيدا بالدور المصري في تفعيل الهدنة الأولى.