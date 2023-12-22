محمد عادل إمام يوجه الشكر للجمهور بعد أول أيام عرض «أبو نسب»

وجة الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الشكر لجمهوره، بعد تحقيق إيرادت عالية في أول أيام طرح فيلم أبو نسب في دور العرض.

وكتب محمد عادل إمام قائلا: شكراً على كل كلامكم الجميل وردود فعلكم العظيمة والإيرادات الكبيرة اللي عملتوها لفيلم أبو نسب من أول يوم عرض، الحمدلله.

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع فيلم أبو نسب الفنان محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامي إمام، بعد غياب دام سنوات، إذ أن آخر تعاون بينهما كان فيلم حسن ومرقس.