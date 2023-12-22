لجنة الأسرة بالحوار الوطني: الرئيس السيسي النصير الأكبر للمرأة المصرية

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستئناف جلسات الحوار الوطني، دليل على الرغبة في الإصلاح الشامل، في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريح لـ «الوطن» إن حديث الرئيس في أول خطاب له بعد الفوز عن مسار الحوار، يعيدنا بالذاكرة إلى الوعود المهمة للرئيس في سبيل الحفاظ على الأسرة والحد من ارتفاع نسب الطلاق وإنصاف المرأة، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو النصير الأكبر للمرأة المصرية في السنوات الأخيرة.

وأضافت عضو الحوار الوطني، أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، انتهت في المرحلة الأولى من أمور شديدة الأهمية مرتبطة بالوصاية على المال، لجعل الأم في المرتبة الأولى للإشراف على أموال أبنائها بعد وفاة الزوج، مشيرة إلى أن الجلسات السابقة تضمنت نقاشات ثرية حول مسألة الطاعة والنفقة وحق الكد والسعاية، لافتة إلى أن اللجنة لديها الكثير من الجلسات والمناقشات حول الحد من الطلاق، والتصدي لأشكال العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله.