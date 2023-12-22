ناجي الشهابي: الحوار الوطني كلمة السر في مشاركة الأحزاب بالانتخابات الرئاسية

رحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الحوار الوطني في عقد جلساته، منوها على أهمية ما قاله الرئيس في كلمته التي وجهها إلى الشعب، عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

جاهزية الأحزاب السياسية

أشار رئيس حزب الجيل «الشهابي» إلى أن الحوار الوطني كان كلمة السر وراء جاهزية الأحزاب السياسية للتفاعل مع الانتخابات الرئاسية، بمرشحين من 3 أحزاب، خاضوها بقوة وتصميم.

لافتا إلى أن الأحزاب السياسية كان لها دور كبير في تعبئة الرأي العام ودفعه إلى المشاركة فى الاقتراع، منوها إلى أن حزب الجيل عقد 12 مؤتمرا حاشدا من أسوان الإسكندرية، بجانب 25 فاعلية بمقار الحزب في المحافظات.

أهمية الحوار الوطني

ودعا رئيس حزب الجيل إلى تحويل الحوار الوطني إلى مؤسسة وطنية مستمرة لتعبر عن مكونات الوطن وتفاصيله، ودراسة ومناقشة باقي القضايا الـ 113 التي اتفق عليها مجلس الأمناء وأي قضايا أخرى تطفو على السطح، كما دعا الشهابي إلى مراجعة تشكيل مجلس الأمناء الذي تكون في ظروف تجاوزها الواقع الذي نتج عبر الانتخابات الرئاسية، حيث ظهرت فيها أحزاب سياسية جادة لعبت دورا كبيرا في المشهد الانتخابي والمشاركة الواسعة فيها.