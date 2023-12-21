نائب «التنسيقية»: الدولة المصرية حريصة على استمرار الحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي حريص على حالة الحوار الوطني التي بدأت في المجتمع المصري، وظهر ذلك في دعوته لاستكمال الجلسات برعايته، في أول خطاباته بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.

جلسات شباب الجامعات

وأوضح «فتحي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني تميز بمشاركة مختلف فئات المجتمع من شباب وخبراء، وجلسات شباب الجامعات، أحدثت فارقا كبيرا كحلقة وصل بين الشباب والأجيال الأكبر، لافتا إلى أن الدولة المصرية، تحرص بشكل أساسي، على استمرار حالة المشاركة الفكرية والمجتمعية، وتبنى مختلف وجهات النظر من أجل قضايا الوطن.

الحوار الوطني

أكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الانتخابات الرئاسية، أكدت حالة الوعي التى وصل إليها المصريين، لافتا إلى أن الوعي سيكتمل بجلسات الحوار الوطني المقبلة، التي ستشهد سلسلة من النقاشات لمختلف القضايا التي تهم المواطن المصري، وتواجه التحديات الراهنة.