سفيرة فلسطين بأيرلندا: أمريكا تعاني عزلة دولية لدعمها الاحتلال الإسرائيلي

قالت الدكتورة جيلان وهبة، سفيرة فلسطين لدى أيرلندا، إن موقف أيرلندا يمثل انعكاسا للعلاقات القوية بين الشعبين الفلسطيني والأيرلندي.

الولايات المتحدة تعاني عزلة دولية

وأضافت خلال نبأ عاجل على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تعاني عزلة دولية في ظل تصويتها ضد قرار لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضحت أن قطاع غزة ما زال تحت العدوان الإسرائيلي، الذي لم يدع أي منطقة آمنة دون قصف، مؤكدة أن أيرلندا منذ اللحظات الأولى للعدوان دعت وما زالت تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

موقف إيرلندا ثابت

وأشارت سفيرة فلسطين لدى أيرلندا إلى أن الموقف الأيرلندي بشأن القضية الفلسطينية ثابت، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.