«رياضة الشرقية»: انطلاق فعاليات معسكر اليوم الواحد لتنمية النشء بأبو كبير

انطلقت اليوم الجمعة معسكرات اليوم الواحد التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لتنمية النشء المقرر إقامتها حتى 24 ديسمبر.

ملء أوقات الفراغ بالأنشطة الرياضية:

وتهدف المعسكرات إلى إكساب النشء المهارات الحياتية وشغل أوقات الفراغ من خلال تنفيذ أنشطة رياضية واجتماعية وفنية، وبدأت فعاليات اليوم بتجميع النشء المشارك في الملعب بتحية العلم، وتنفيذ بعض التمرينات والألعاب الرياضية الترويحية بإشراف الدكتور محمد عطية رئيس القسم الرياضي، بهدف تنشيط اللياقة البدنية والتفكير في الملعب والمشاركة والتعاون بروح الفريق من خلال المنافسة الرياضية.

ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات

ومن ضمن فعاليات المعسكر تقسيم المشاركين إلى مجموعات حيث جرى عمل ورشة عمل فنية بإشراف الهام الشاعر، فى كيفية إعادة تدوير المخلفات بالمنزل واستخدامها بالشكل الجمالي بأبسط الإمكانات المتاحة، ورسم وابتكار النشء لإنجازات الدولة والتوسعات التي تشهدها البلاد في صورة رسومات فنية يعبر عنها النشء.

المشاركة لتقبل الآخر

اختتم معسكر اليوم الواحد بورشة عمل لتنمية المهارات الاجتماعية حاضرها المدرب محمد متولي مدرب التنمية البشرية تناول فيها فكرة العمل الجماعي من أهم سبل تحقيق النجاحات في المجالات المختلفة، مهما بلغت العقبات التي تُواجه فريق العمل، حيث يُمثّل إصرار الفريق على تحقيق الهدف فهو مُحفّز ومُشجّع على مواجهة أي تحديات، ويعدّ تدريب الأطفال الصغار على المشاركة في الأعمال الجماعية سواء نشطات أو ألعاب أو أعمال تطوعية عاملاً هاماً لتنمية مهاراتهم الاجتماعية وإكسابهم قيماً إيجابية كالتعاون والمشاركة وتقبّل الآخر، وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، كما تخلّصهم من سلوكيات مستهجنة كالأنانية وحب الذات.

وجبات ومشروبات للمتدربين

وبنهاية اليوم الحافل بالأنشطة والندوات التثقيفية والمشاركة في الأنشطة الرياضية، بهدف إثراء الذهن والبدن لدى النشء ورعايته من كافة النواحي تم توزيع وجبة غذائية ومشروب للنشء المشارك لتكتمل الرعاية الصحية، ورفع اللياقة البدنية لدى النشء بعد ممارسة يوم رياضي ثقافي وفني وترفيهي.