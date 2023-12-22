«حياة كريمة» تطلق سلسلة من النصائح الطبية الشاملة بالتزامن مع بدء الشتاء

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن إطلاقها سلسلة نصائح طبية شاملة، بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، مؤكدة أن صحة الأطفال على رأس اهتمامتها: «أولادنا في المدارس بيتعرضوا دائما لنزلات البرد خصوصا في الشتاء، وعلشان صحتكم وصحة أولادكم تهمنا، هنبدأ معكم سلسلة نصائح طبية شاملة».

نصائح طبية عند ظهور أعراض البرد

وأوضحت «حياة كريمة» أنه عند ملاحظة ارتفاع في درجة حرارة الطفل وفقدان للشهية وغيرها من الأعراض المعروفة، يرجى زيارة الطبيب بأسرع وقت، والتزام الراحة التامة وعدم الذهاب للمدرسة ومخالطة باقي التلاميذ، الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة خصوصًا التي تحتوي على فيتامين c، تناول السوائل الدافئة بقدر الإمكان، الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي دائمًا، إلى جانب وضع كمامة طبية خارج المنزل.

عزل الأطفال عند ارتفاع درجة الحرارة

وأكدت المؤسسة، ضرورة عزل الطفل حال ارتفاع درجة الحرارة، العطس المتكرر، احتقان الأنف، والتهاب الحلق، متمنية دوام الصحة والعافية لجميع أطفالنا.