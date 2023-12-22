أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بكفر الشيخ المرحلة الابتدائية، وذلك عقب اعتماد جداول الامتحانات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الابتدائية

تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الابتدائية، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الابتدائية، فإنّ طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الأربعاء 3 يناير 2024: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الخميس 4 يناير 2024: العلوم والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 9 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية والرياضيات.

- الأربعاء 10 يناير 2024: اللغة الإنجليزية و«ICT».

إرسال جداول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأرسلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية إلي جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.