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رامي صبري يروج لحلقته ببرنامج «صاحبة السعادة» احتفالا بالكريسماس (صور)

كتب:

ياسمين محمود
07:31 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
رامي واسعاد

رامي واسعاد

روّج المطرب رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحلقته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» ضمن احتفالات الكريسماس.

ونشر رامي صبري مجموعة صور من كواليس الحلقة معلقا: حلقة الكريسماس مع الجميلة صاحبة السعادة إسعاد يونس يوم الاتنين الساعة 11 مساء على قناة DMC.

برنامج صاحبة السعادة لإسعاد يونس

ونشرت إسعاد يونس برومو الحلقة عبر صفحتها عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والتي احتوت على جزء حواري مع رامي صبري، بجانب تقديمه لعدد من أغنياته على مسرح صاحبة السعادة مع تفاعل من الفنانة إسعاد يونس.

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