تفاصيل موافقة مجلس الأمن على قرار وصول المساعدات لغزة.. روسيا وأمريكا تمتنعان

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يفيد بتعزيز وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ودعا إلى خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية بعد أسبوع من تأخير التصويت وتأجيل المفاوضات المكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو، بحسب «رويترز».

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوًا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة، بينما صوّت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء أيضًا روسيا التي امتنعت عن التصويت.

دبلوماسيون: القرار يعطي لإسرائيل الحق في استكمال عملياتها بغزة

وقال دبلوماسيون لـ«رويترز»، إن قرار مجلس الأمن يعتبر موافقة لإسرائيل على اتخاذ مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ويدعو القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وواسع النطاق وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية، وكانت المسودة الأولية دعت إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات.