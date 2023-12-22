تنظيم يوم رياضي لـ25 شابا من ذوي الهمم بمركز شباب بيلا في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، يوم رياضي لـ25 ناشئا من ذوي الهمم بإدارة شباب بيلا، وذلك ضمن البرامج المتعددة التي تقدمها المديرية لذوي القدرات الخاصة من النشء والشباب، بهدف اكتشاف مواهبهم الرياضية ودمجهم ضمن صفوف المجتمع، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

اكتشاف مواهب متعددة لدى أصحاب الهمم

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، في بيان، أن أصحاب ذوي الهمم لديهم قدرات فائقة في مختلف الألعاب الرياضية، والتي بدورها تخرج لنا نجوما رياضيين يحصدون ميداليات محلية، ودولية في مختلف الألعاب، لرفع اسم مصر عالياً خفاقا في كافة المحافل، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على اكتشاف المواهب لأبنائنا من النشء وتنميتها.

فريق عمل لاكتشاف المواهب لذوي الهمم

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن اكتشاف مواهب ذوي الهمم يتم من خلال فريق عمل يعمل بجد ونشاط على مدار اليوم، لترسيخ مفهوم أن النجاح فكرة تحتاج إلى تلاحم من الجميع، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا.