أعمال جمعت محمد إمام وشقيقه رامي قبل فيلم أبو نسب.. دراما وسينما

أيام قليلة تفصلنا عن طرح فيلم أبو نسب في جميع دور العرض السينمائية، والذي يتعاون من خلاله الفنان محمد إمام مع شقيقه المخرج رامى إمام، بعد سلسلة نجاحات سبق وقدماها سويا.

فيلم أبو نسب يجمع محمد إمام وشقيقه رامي

وقبل فيلم أبو نسب اجتمع الثنائي الفنان محمد إمام وشقيقه المخرج رامى إمام من قبل فى عدد من الأعمال، من بينها فيلم «حسن ومرقص» عام 2008، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم عادل إمام وعمر الشريف وشيري عادل وغيرهم من الفنانين.

واجتمع الشقيقان أيضا في مسلسل فرقة ناجى عطا الله عام 2012، وشارك فيه بجانبهما عدد كبير من الفنانين، من بينهم عادل إمام وأحمد صلاح السعدني وأحمد التهامى وعمرو رمزي وعدد آخر من الفنانين.

كما اشترك الشقيقان في مسلسل صاحب السعادة الذي تم تقديمه عام 2014، وشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم عادل إمام وتارا عماد ونهال عنبر وخالد زكي وعدد أخر من الفنانين.