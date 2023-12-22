تالا ابنة المطربة كارول سماحة تشارك في بطولة مشروع ألعاب «five seconds»

أطلقت مجموعة قنوات مدرستنا أول لعبة تعليمية تفاعلية رقمية وهي «five seconds»، وذلك في الحفل المقام حاليا بسينما الزمالك، بحضور نخبة من رجال التعليم والثقافة والفن والإعلام.

وجاءت مشاركة تالا صاحبة الـ 8 أعوام، ابنة رجل الأعمال وليد مصطفى والفنانة كارول سماحة بمثابة مفاجأة للجميع.

وشارك كذلك سليم ابن المخرجة ساندرا نشأت في بطولة أحد الأفلام، بجانب عدد من أطفال المدارس.

فيما شاركت الفنانة جيلان علاء الأطفال بطولة أحد أفلام لعبة «five seconds»، ويتضمن العرض 10 أفلام توعوية وتربوية، في أول تجربة للدراما التفاعلية في الشرق الأوسط، تحت قيادة المخرجة ساندرا نشأت، وبرعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقناة مدرستنا، وذلك تحت شعار «في المدرسة إنت اللي هتختار».

ويحتوي تطبيق «5 second»، الذي تطلقه الوزارة للمرة الأولى، على ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب على اتخاذ القرارات السليمة، وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم بشكل إيجابي.