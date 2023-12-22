قنوات مدرستنا تطلق لعبة «five seconds» بسينما الزمالك

تستعد قنوات مدرستنا «1 و2» لإطلاق أول لعبة تعليمية تفاعلية رقمية وهي لعبة «five seconds»، وذلك في حفل سيقام بسينما الزمالك، بحضور نخبة من رجال التعليم والمثقفين والفنانين.

اللعبة تعد واحدا من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا، لدمج الترفية بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا المخرجة ساندرا نشأت.

وتقوم لعبة «خمس ثواني» على إدخال الطالب في تجربة ترفيهية، تزيد من وعيه تجاه عدد من القضايا بشكل تفاعلي، كما تساعده على بناء شخصيته من خلال بعض الاختبارات التي يتعرض لها خلال اندماجه باللعب.

ووصلت منذ قليل المخرجة ساندرا نشأت، المشرفة على تنفيذ التطبيق، لتشهد إطلاق أول لعبة تعليمية تفاعيلة للأطفال.