مواعيد حجز الكشف الطبي في مستشفيات جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة عن تحديد طرق من أجل الحجز في العيادات الخارجية المستشفيات والمراكز الطبية، من خلال تطبيق خاص وهو نظام ابن سينا، إذ يجري الحجز وفقا للمواعيد المحددة لكل عيادة.

وأشارت الجامعة إلى أنه يجري الحجز من خلال الدخول على نظام ابن سينا وتحديد العيادة المحددة، واختيار الموعد المتاح والمناسب للمريض.

مواعيد العيادات مستشفيات جامعة المنصورة

وجاءت مواعيد العيادات مستشفيات جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- مستشفى الجامعة الرئيس

عيادة الروماتيزم والتأهيل: السبت – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس

عيادة الروماتيزم والمناعة: السبت – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس

عيادة الكلى: السبت – الأحد - الاثنين – الثلاثاء – الخميس

عيادة اختبار مصل الصدر: السبت – الاثنين – الخميس

عيادة الصدر : السبت – الاثنين – الخميس

عيادة الباطنة : الأحد – الاثنين – الأربعاء

عيادة الألم : السبت – الاثنين – الأربعاء

عيادة الإدمان : السبت – الأحد – الأربعاء

عيادة اختبار الذكاء : السبت – الاثنين دمج - الأربعاء

عيادة النفسية: الأحد – الثلاثاء – الخميس

عيادة التخاطب: طوال أيام الأسبوع

عيادة الجراحة العامة: طوال أيام الأسبوع

عيادة السمعيات: طوال أيام الأسبوع

عيادة الأنف والأذن: طوال أيام الأسبوع

عيادة الجلدية: طوال أيام الأسبوع

عيادة جراحة التجميل: السبت – الأربعاء

عيادة جراحة الغدد: الثلاثاء

عيادة الشريان الرئوي : الثلاثاء

عيادة التدخين: الثلاثاء مستشفى الباطنة التخصصي.

عيادة القلب: السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس.

عيادة الباطنة والكبد: السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس

عيادة السكر:السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس

عيادة الغدد الصماء: الأحد الاثنين الثلاثاء.

عيادة أورام الكبد: السبت الاثنين.

عيادة القدم السكري: الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء

عيادة السمنة : الاثنين الأربعاء

عيادة القولون التقرحي : الأحد, الأربعاء.