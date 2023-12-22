تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز «دسوق، وكفر الشيخ»، خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنّتها مجالس المدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3 قراريط و7 أسهم بقرى مركز دسوق وهي «كفر مجر، وشباس الشهداء»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعي بقرية روينة التابعة لقرية محلة موسى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

رصد حالات البناء المخالف والعشوائي

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.