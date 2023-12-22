«تضامن كفر الشيخ»: برنامج «المشروطية» يستهدف حماية الأطفال حتى سن 6 سنوات

قالت الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ، إن الفئة المستهدفة من البرنامج الصحي لـ«المشروطية»، الأطفال داخل أسر تكافل وكرامة، بالإقليم، ممن هم تحت سن المدرسة، بهدف رعايتهم منذ فترات الحمل حتى سن 6 سنوات من أجل حمايتهم من الأمراض التي تصيبهم في هذا العمر مثل، السمنة، والتقزم، وأمراض الأنيميا، بالتنسيق مع برنامج «المشروطية»، التابع لوزارة الصحة والسكان.

تثقيف وتوعية للأمهات

وأوضحت الدكتورة «ماجدة»، عبر بيان، أن برنامج «المشروطية»، يقدم العديد من أوجه الرعاية الصحية للأطفال المستحقين داخل أسر تكافل وكرامة، مشيرة أن الأمهات لهم دوراً كبير، وذلك من خلال التثقيف والتوعية لهن عن أهمية تلك البرامج الصحية، من خلال حضورهم ضمن فعاليات الندوات التي تعقد في جميع إدارات التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والوحدات الصحية بقري، ومراكز، محافظة كفر الشيخ.

حصر الأسر المستفيدة من برنامج المشروطية

وأضافت مؤشرات قياس الأداء لمكون «المشروطية الصحية»، يظهر من خلال حصر شامل عن نسبة الأسر المستهدفة من البرنامج، خاصة التي تلقت خدمات الصحة الإنجابية للأمهات، ولمن تلقت خدمات رعاية صحية للأطفال تحت سن 6 سنوات.