رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«تضامن كفر الشيخ»: برنامج «المشروطية» يستهدف حماية الأطفال حتى سن 6 سنوات

كتب:

خير الله فؤاد
11:29 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
ماجدة جلاله مديرير مديرية تضامن كفر الشيخ

ماجدة جلاله مديرير مديرية تضامن كفر الشيخ

قالت الدكتورة ماجدة جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ، إن الفئة المستهدفة من البرنامج الصحي لـ«المشروطية»، الأطفال داخل أسر تكافل وكرامة، بالإقليم، ممن هم تحت سن المدرسة، بهدف رعايتهم منذ فترات الحمل حتى سن 6 سنوات من أجل حمايتهم من الأمراض التي تصيبهم في هذا العمر مثل، السمنة، والتقزم، وأمراض الأنيميا، بالتنسيق مع برنامج «المشروطية»، التابع لوزارة الصحة والسكان.

تثقيف وتوعية للأمهات

وأوضحت الدكتورة «ماجدة»، عبر بيان، أن برنامج «المشروطية»، يقدم العديد من أوجه الرعاية الصحية للأطفال المستحقين داخل أسر تكافل وكرامة، مشيرة أن الأمهات لهم دوراً كبير، وذلك من خلال التثقيف والتوعية لهن عن أهمية تلك البرامج الصحية، من خلال حضورهم ضمن فعاليات الندوات التي تعقد في جميع إدارات التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والوحدات الصحية بقري، ومراكز، محافظة كفر الشيخ.

حصر الأسر المستفيدة من برنامج المشروطية 

وأضافت مؤشرات قياس الأداء لمكون «المشروطية الصحية»، يظهر من خلال حصر شامل عن نسبة الأسر المستهدفة من البرنامج، خاصة التي تلقت خدمات الصحة الإنجابية للأمهات، ولمن تلقت خدمات رعاية صحية للأطفال تحت سن 6 سنوات.

اقرأ المزيد:

«تضامن كفر الشيخ» تتسلم 12 ألفا و646 كرتونة غذائية لتوزيعها على المستحقين

بروتوكول تعاون بين «تضامن كفر الشيخ» وجمعيات أهلية لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر

«تضامن كفر الشيخ» تُسلم كرسيا متحركا لإحدى الحالات الإنسانية

«تضامن كفر الشيخ» تُنظم ندوة تثقيفية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
بقلم خير الله فؤاد