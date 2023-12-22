«زراعة بالشرقية»: دورة تدريبية للهلال الأحمر على الإسعافات الأولية

أقامت مديرية الزراعة بالشرقية دورة الإسعافات الأولية التي نفذتها جمعية الهلال الأحمر المصرية لتستمر نحو 3 أيام متتالية خلال شهر ديسمبر الجاري، لتدريب الموظفين على كيفية التعامل وتقديم الإسعاف والدعم في الحالات المستدعية، يأتي ذلك تحت إشراف وكيل الوزارة المهندس حسين أحمد طلعت.

دورة تدريبية على الإسعافات الأولية بمديرية الزراعة

أوضح وكيل الوزارة في بيان رسمي له عبر الصفحة الرسمية لمديرية الزراعة بالشرقية، أنه جرى التدريب على إصابات الرأس والعمود الفقري وإصابات الكسور، والإنعاش القلبي، مع التدريب على كيفية التعامل مع فاقد الوعي، أو التعامل مع حالات الحروق والاختناق أو التسمم، مُشيرا إلى جهود جمعية الهلال الأحمر المصرية في تدريب المتدربين.

شهادات تقدير اجتياز الدورة

في سياق متصل، جرى تسليم شهادات اجتياز دورة الإسعافات الأولية للمتدربين إذ قام بتسليم الشهادات المهندس سليمان غيث نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الفتاح شوقي سكرتير الجمعية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس على لاشين، فيما قامت ماري عزمي بإعداد وتجهيز الدورة وتنظيمها المختصة بإدارة العلاقات العامة بالمديرية.