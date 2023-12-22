تجدد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالإسكندرية.. وإعلان حالة الطوارئ

تجدد مساء اليوم الجمعة، سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالإسكندرية خاصة حي المنتزه أول، ضمن تبعات نوة الفيضة الصغرى، وتباينت شدة الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة قبل أن تتوقف سريعا.

سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان غرفة العمليات، فإن أمطار الإسكندرية بدأت في حدود الساعة الـ 10 صباحا واستمرت لدقائق بمعدل من متوسط إلى غزير قبل أن تتوقف مرة أخرى، ثم عادت مجددا مع فترة الظهيرة قبل أن تتوقف وتستأنف مجددا قبل قليل مع مساء اليوم.

صرف الإسكندرية: لا توجد أي تراكمات للمياه رغم الأمطار

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه على الرغم من سقوط الأمطار على مدار اليوم خلال فترات متقطعة إلا أنه تم تصريف المياه وا توجد أي تراكمات للمياه، نتيجة لرفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.

وأشار إلى أنه قد تم إلغاء الإجازات وبدل الراحات مع التشديد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم على مدار الساعة.