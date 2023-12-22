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طرح بوسترات فيلم «ليه تعيشها لوحدك» تمهيدا لعرضه في السينمات

كتب:

خالد فرج
08:56 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «ليه تعيشها لوحدك»، البوسترات الرسمية للفيلم والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 3 يناير المقبل، لينافس بموسم أفلام رأس السنة.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي. 

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، اشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.