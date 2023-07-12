القائمة النهائية لأبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك» قبل بداية التصوير

أنهى المخرج حسام الجوهري، والكاتب الدكتور أحمد عبد العزيز، البروفات النهائية لفيلم «ليه تعيشها لوحدك» بحضور جميع أبطال العمل، استعدادا للتصوير خلال أيام قليلة.

تفاصيل فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز، من إخراج حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وإنتاج شركة «Iproductions»، وتشارك بشرى في إنتاج الفيلم، في حين لن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

وكان صناع الفيلم حضروا مؤخرا حفل السيمفوني في دار الأوبرا المصرية، في إطار التجهيزات والتحضيرات للفيلم، وكان ضمن الحضور المخرج حسام الجوهري، والموسيقار إسلام صبري، والفنانة بشرى، بصفتها ممثل الشركة المنتجة والفنانة سلمي أبو ضيف.

أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»

ومن ناحية أخرى، انتهت الشركة المنتجة من تصوير فيلم «أولاد حريم كريم»، ومن المقرر عرضه في أغسطس المقبل.

وفيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة كل من: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهناء داوود وعدد من الوجوه الجديدة.

والفيلم من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ويعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم» الذي عُرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، وقام ببطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس أيضا.