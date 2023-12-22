الانتهاء من إحلال وتجديد معهد منية جناج الابتدائي الإعدادي الأزهري في كفر الشيخ

أناب اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، وليد فلفل، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى، بمرافقة لجنة استلام معهد منية جناج الابتدائي الإعدادي الأزهري عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

إنشاء المعهد في عام 1988

وأكد رئيس المركز والمدينة، أنّ المعهد أنشأ وأسس في عام 1988 في عهد فضيلة الإمام الأكبر الراحل جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الشريف، وأُعيد الإحلال والتجديد في شهر يناير عام 2023 في عهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشاركة الإدارة الهندسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

المعهد عبارة عن 3 أدوار

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق أنّ المعهد عبارة عن 3 أدوار، بالإضافة إلى دور خدمات ويشمل عدد الفصول 16 فصلا مقاما على مساحة 570 متراً، وتم إحلال وتجديد «ترميم جسيم» بالرخصة رقم 16 لسنة 2021 من تنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة الفاروق للمقاولات.