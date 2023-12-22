اعتمدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية في الإسكندرية للصف الأول الثانوي و الثاني الثانوي في الفترة من 14 إلى 23 يناير 2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الثانوية في الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من مديرية التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية

- الأحد 14 يناير: اللغة العربية

- الاثنين 15 يناير: الكيمياء والجغرافيا

- الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الثانية وتربية عسكرية.

- الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 18 يناير: الفيزياء، الفلسفة والمنطق

- الأحد 21 يناير: الرياضيات

- الاثنين 22 يناير: تاريخ

- وتختتم الامتحانات في الإسكندرية الثلاثاء 23 يناير: الأحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الإسكندرية

- الأحد 14 يناير اللغة العربية.

- الاثنين 15 يناير، الرياضيات، الجغرافيا.

- ‏الثلاثاء 16 يناير، اللغة الأجنبية الأولى.

- ‏الأربعاء 17 يناير، جبر وتفاضل، حساب مثلثات.

- ‏الخميس 18 يناير، الفيزياء، التاريخ.

- ‏الأحد 21 يناير، الأحياء، الفلسفة والمنطق.

- ‏الإثنين 22 يناير، اللغة الأجنبية الثانية، التربية العسكرية نظري.

- ‏الثلاثاء 23 يناير، الكيمياء، علم النفس.