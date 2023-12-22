أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في كفر الشيخ للشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتماد جدول الامتحان من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في كفر الشيخ للشهادة الإعدادية

وتستعرض «الوطن» جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في كفر الشيخ للشهادة الإعدادية، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحسب جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في كفر الشيخ للشهادة الإعدادية، فإنّ طلاب الصف الثالث الإعدادي يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الخميس 18 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير 2024: مادتي الجبر والعلوم.

- الاثنين 22 يناير 2024: مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

إرسال جدول الامتحان للإدارات التعليمية

وأرسلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2024 في كفر الشيخ للشهادة الإعدادية إلي جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الإعدادية أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.