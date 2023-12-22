طارق الشناوي: سعاد حسني حذفت مشاهد لتحية كاريوكا في فيلم «خلي بالك من زوزو»

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي، عن أول حوار صحفي أجراه في حياته، في صحيفة «صوت الجامعة» بكلية الإعلام والتي ما زالت تصدر حتى الآن.

تفاصيل حواره مع تحية كاريوكا

وقال «الشناوي» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»: «طلبت مني المجلة إجراء حوارات مع الفنانين، فاتصلت بالفنانين جميعهم من الهاتف الأرضي في منزلنا ولم يعبرني أحد باستثناء الفنانة تحية كاريوكا التي وافقت على إجراء الحوار، وقالت لي أنت ساكن فين فقلت لها في المنيل، فقالت هتركب أتوبيس رقم 8 اللي بيروح الجيزة بقرش صاغ وهتعدي على كوبري عباس وتنزل بعده أنا على اليمين بمحطتين، وبالفعل ذهبت لها وأجريت أول حوار في حياتي مع تحية كاريوكا».

وعن تفاصيل الحوار مع تحية كاريوكا، قال الشناوي إن تحية كاريوكا أكدت له خلال الحوار أن سعاد حسني تدخلت في فيلم «خلي بالك من زوزو»، وحذفت بعض المشاهد لها، كما أنها انتقدت بعض الراقصات في الحوار مثل سهير زكي ونجوى فؤاد وقالت إنهما تشعران بالغيرة منها.

حقيقة زواجها من محرم فؤاد

وأوضح أن تحية كاريوكا نفت زواجها بالفنان محرم فؤاد قائلة: «لم أتزوج من محرم فؤاد»، وقد سأل أيضا محرم فؤاد في أحد الحوارات بعد ذلك وقال أيضا «لم أتزوج تحية كاريوكا»، لكن أحد المسلسلات «طلعهم الاثنين متجوزين».

وأوضح طارق الشناوي أن سبب انتشار زواج تحية كاريوكا من محرم فؤاد هو شائعة، والناس أحيانا تصدق الشائعات أكثر من الحقائق.