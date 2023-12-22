«طوارئ القناة» تناشد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة واللافتات غدا

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء، من طقس غد السبت في كافة مناطق المحافظة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المحافظات الساحلية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية إن درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى 21 والصغرى 15 في معظم أنحاء المحافظة مع وجود غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

رياح بسرعة 46 كيلو وأمطار خفيفة

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، إن الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من المحافظة، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، فيما ناشدت المواطنين ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والمنازل المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

كما ناشدت سائقي السيارات بالتزام الحيطة والحذر واتباع ارشادات رجال المرور خلال أوقات الرياح والأمطار، وعدم تعدي السرعات 60 كيلو في الساعة لعدم وقوع حوادث مرورية.