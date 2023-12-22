«الغزل والنسيج» تعقد مؤتمرا حول المفاوضات الجماعية للحفاظ على حقوق العمال غدا

تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة المحاسب عبد الفتاح إبراهيم، مؤتمرًا استثنائيًا غدًا السبت، بالإسكندرية، لتعبر فيه عن خالص الشكر والتقدير لكل العاملين بالقطاع لدورهم الوطني البارز ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا مهما وحقًا دستوريًا.

ورشة عمل حول دور اللجان النقابية في المفاوضات الجماعية

وأوضح «إبراهيم»، في بيان، أن المؤتمر يتضمن ورشة عمل حول دور اللجان النقابية في المفاوضات الجماعية للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع، وحلقة نقاشية يجيب فيها رئيس النقابة العامة عن كل ما يجول بخواطرهم ويطمنئهم على مستقبل صناعتهم ومدى أهميتها، وليبعثوا ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في قيادته لفترة رئاسية قادمة.

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن العاملين بالقطاع في مصر قدموا كل الدعم للدولة المصرية في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجهها مصر علي كافة الأصعدة، مؤكدا أن عمال الغزل والنسيج دائمًا منحازون وداعمون للوطن، مضيفًا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل استكمال بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس السيسي.

وأشار «إبراهيم» في بيان اليوم الجمعة، إلى أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل زاهر، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والإبحار بسفينته إلى بر الأمان والرخاء والتقدم.