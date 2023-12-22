كرم جبر: الرئيس السيسي استطاع أن يثبت دعائم الدولة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أكبر كم من الاعتداءات التي تمت على الأقباط والكنائس كانت في فترة الإخوان، مشيرًا إلى أنه لم يكن المقصود منها إحداث الفتن بين المسلمين والأقباط فقط ولكن أيضًا بين المسلمين والمسلمين «السنة والشيعة»، ولو تم وقتها إراقة الدماء الدينية فلم تكن لتجف إلى أن يشاء الله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مانشيت»، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة «cbc»، قائلًا: «الرئيس السيسي تسلم الدولة وهي تصعد سريعًا الى قمة السقوط، واستطاع أن يثبت دعائم الدولة، وهناك لحظات تاريخية تكون فى حياة الأمم والشعوب، والقدر يمنحها حكام على مستوى الأحداث في تلك المرحلة».

وتابع: «مواصفات الرئيس توافقت مع المواصفات المطلوبة لتعبر مصر، وتلك المواصفات منها الإيمان بمصر وهويتها وحضارتها وتاريخها وثقافتها، والقدرة على لم الشمل ووحدة النسيج المصري بكل الديانات والطوائف، لأن مصر سمتها التسامح ما بين كل الفئات».