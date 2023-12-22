أمينة شلباية عن أولى تجاربها التمثيلية في فليم «ليه تعيشها لوحدك»: متحمسة جدا

أعربت الإعلامية أمينة شلباية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها لخوضها أول تجربة تمثيل من خلال فيلم «ليه تعيشها لوحدك».

ونشرت أمينة شلباية البوستر الدعائي للفيلم والذي يحمل صورتها، معلقة: اللي هربت منه سنين فجأة لقيته قدامي متحمسة جداً لأول تجربة ليا قصاد الشاشة الكبيرة في شخصية فريدة في فيلم ليه تعيشها لوحدك، تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهر وإنتاج I Production بالتعاون مع روتانا ستديو، ابتداء من 3 يناير في جميع دور العرض، و18 يناير في دور الخليج.

أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

يشارك في بطولة فيلم ليه تعيشها لوحدك، خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، إشراف عام على الإنتاج بشرى رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.