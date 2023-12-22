ضبط 1104 زجاجات زيت تمويني و100 كيس سكر بأحد المخازن في الإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة في محافظة الإسماعيلية من ضبط كمية كبيرة من الزيت والسكر المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، ضمن حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين في المحافظة.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الحملة تأتي استمراراً لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع.

ضبط 100 كيس سكر تمويني

وأضاف البيان أن الحملة أسفرت عن ضبط 100 كيس سكر تمويني، بالإضافة إلى 1104 زجاجة زيت تمويني بأحد المخازن بمنطقة نفيشة القبلية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

وأشار البيان إلى أن الحملات تأتي لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

أرقام للشكاوى التموينية

وحددت محافظة الإسماعيلية أرقام للشكاوى التموينية بالاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ 3911010

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/3107202

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ 19588