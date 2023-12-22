أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي الدولارية.. إليك التفاصيل

يبحث العديد من المواطنين، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري بالعملات الأجنبية «الدولار الأمريكي»، إذ تعد الشهادات الادخارية وسيلة ووعاء ادخاري آمن لحفظ الأموال.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري بعملة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى شروط ومميزات شراء تلك الشهادات.

الشهادة الذهبية الجديدة

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 دولار أمريكي، ومضاعفاتها.

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- العائد على الشهادة 5.30% سنوي، أو 5.25 نصف سنوي، أو 5.20 ربع سنوي، أو 5.15 شهريًا.

- يصرف العائد على الشهادة بعملة الدولار الأمريكي.

- يحسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك.

- لا يمكن استراد الشهادة قبل مرور 6 أشهر.

شهادة الأهلي بلس

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي، ومضاعفاتها.

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- العائد على الشهادة 7%، ويصرف بشكل ربع سنوي.

- العائد على الشهادة ثابت طوال مدتها، ويصرف العائد بعملة الدولار الأمريكي.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يجوز الاقتراض بضمان الشهادة بالعملة المحلية وفقا و سعر الصرف المعلن في حينه.

- لا يمكن استراد الشهادة قبل مرور 6 أشهر.