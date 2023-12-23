كليات جديدة تضاف لجامعة الوادي الجديد العام المقبل.. اعرفها

في سبتمبر 2018، خرجت جامعة الوادي الجديد إلى النور، كجامعة منفصلة عن جامعة أسيوط، بما ساهم في تقديم برامج تعليمية مميزة للطلاب، مع توفير خدمات طبية للأهالي، عن طريق الموافقة على إنشاء أول مستشفى جامعي بالمحافظة، بعد أن كان أقرب مستشفى جامعي يبعد عن الوادي الجديد بحوالي 250 كم في محافظة أسيوط.

تكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه

بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، قامت الدولة بإنشاء مقر جديد للجامعة على مساحة 1000 فدان بمدينة الخارجة، لتضم العديد من التخصصات الجديدة، بجانب مدينة سكنية جديدة لخدمة إقامة الطلاب، وفق تقرير رسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أكد اللواء محمد الظملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الجامعة بها 8 كليات، وخلال العام المقبل ستكون بها كلية طب الأسنان والتمريض والهندسة، وبذلك تجتمع داخل الجامعة جميع الكليات العملية والأدبية والعملية.

مستشفى جامعي للوادي الجديد

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، أن الجامعة أنشأت في 2018 بـ 6 كليات وهي كلية التربية والتربية الرياضية والآداب والعلوم والطب البيطري والزراعة ثم إنشاء كلية الطب والتي كانت مطلباً جماهيرياً لأن أقرب مستشفى جامعي للوادي الجديد تبعد حوالي 250 كيلومترا من جامعة أسيوط.

وأضاف في فيديو نشره مركز المعلومات عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن جاري إنشاء كلية الهندسة وكلية التمريض والحاسبات والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلا زيارته السابقة للجامعة وجه بأن تكون كل الكليات بمدينة الخارجة داخل مقر الجامعة لذلك تم توفير كامبس على مساحة 1000 فدان.