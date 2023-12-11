طلاب الكليات الشرعية بجامعة الأزهر يدلون بأصواتهم في لجنة مدرسة الفردوس بالجمالية

شهدت مدرسة الفردوس بالجمالية إقبالا كثيفًا من طلاب الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، حيث أدلى طلاب كليات أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية بأصواتهم بصحبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكليات، وسط سعادة كبيرة من الطلاب الذين توافدوا للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات على اللجان المخصصة للمغتربين.

يذكر أنّ سباق الانتخابات الرئاسية انطلق صباح أمس في محافظات الجمهورية كافة، حيث يخوض السباق الرئاسي 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في العرس الديمقراطي وبالمشهد المُشرف أمام اللجان الانتخابية والذي يثبت للعالم أنّ المصريين على دائمًا قدر المسؤولية.