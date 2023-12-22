انطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري بكفر الشيخ غدا

تنطلق صباح غداً السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري بمحافظة كفر الشيخ، للعام 2023 - 2024، حيث يستهل طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أداء الامتحانات في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان باليوم الأول في مادتي الفقه واللغة العربية.

التأكيد على انتهاء الإعداد والتحضير للجان بشكل جيد

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّه تابع مع مديري الإدارات التعليمية مدى جاهزية المعاهد لاستقبال الامتحانات، وتم التأكيد على انتهاء الإعداد والتحضير للجان بشكل جيد لاستقبال الطلاب لأداء امتحاناتهم دون عائق.

وأوضح «شهاوي»، أنّه شدّد على ضرورة توفير كافة السُبل اللازمة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يُسر، والعمل على تذليل أي عقبات، والالتزام بكافة معايير الدقة والحزم في أعمال المراقبة، وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة بالشكل الأمثل.

تشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

وأشار «شهاوي»، إلى أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، التي تعمل على مدار 24 ساعة للرد على أي استفسارات بشأن سير عملية الامتحانات، وذلك تيسيرًا على القائمين بالعمل في اللجان، وعلى الطلاب وأولياء أمورهم.