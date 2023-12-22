أمين عام الأمم المتحدة: نحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة لإيصال المساعدات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إطلاق سراح المحتجزين دون أي شروط، لافتا إلى أن نصف سكان غزة يواجهون مستوى كارثيا من المجاعة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «جوتيريش»: «ما يحدث في قطاع غزة أمر غير مسبوق، وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم بمبدأ حل الدولتين، ونحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة لإيصال المساعدات».

وتابع: «إطلاق النار في الضفة الغربية يعرقل الأمن الإقليمي، وإسرائيل وضعت حل الدولتين في موضع شك وتساؤل، وطواقمنا يبذلون ما بوسعهم للوصول إلى المصابين في جنوب غزة، وطواقمنا في غزة يحاولون النجاة لمساعدة عائلاتهم».

وواصل: «العمليات الإنسانية تتطلب تأمين عمل الطواقم في غزة، ويجب تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا ينبغي استخدام المدنيين دروعا بشرية خلال الحرب بغزة، ولا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».