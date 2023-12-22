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مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية

كتب:

منتصر سليمان
08:53 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر لدى مجلس الأمن، إن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة يتعرض لها سكان القطاع.

وأضاف مندوب مصر لدى مجلس الأمن خلال جلسة أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع القرار بتسريع المساعدات إلى قطاع غزة من شأنه تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع: «مشروع القرار يبنى على مشروع قرار المجموعتين العربية والإسلامية الذي رعته 81 دولة بشأن كسر الحصار الإسرائيلي».

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